Українки залишились без медалей лижних гонок класичним стилем на Паралімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Жіночі лижні гонки класичним стилем серед спортсменок з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору відбулися на 12-х зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані, передає УНН.
У перегонах серед жінок з ураженням опорно-рухового апарату найвищою з українок стала трикратна призерках Ігор у Пхьончхані Людмила Ляшенко — 6 рядок. Ірина Буй, Юлія Батенкова-Бауман та Богдана Конащук розмістилися на фініші разом — з 9 по 11 сходинки відповідно.
“Золото” дісталося канадці Наталі Вілкі, яка на 1,6 с випередила представницю нейтральних паралімпійських атлеток Румянцеву та бронзову призерку співвітчизницю Емілі Янг.
У класі паралімпійок з вадами зору рівних не було білорусці Світлані Саханенко — 22:19,3 хв. На 36,3 с відстала Міхайліна Лисова з НПА, “бронза” в активі Каріни Едлінгер +1:03,6 хв.
Відзначимо, що наша Ольга Прилуцька фінішувала 5-ю +2:03 хв, а найбільш титулована паралімпійська спортсменка України на даних Іграх у Пхьончхані Оксана Шишкова вперше завершила гонку без медалі — 7-й результат.
Додамо, що дебют України в зимових видах спорту відбувся на VІІ зимових Паралімпійських іграх 1998 року в Нагано (Японія). Результатом стали 3 “золоті”, 2 “срібні” та 4 бронзові медалі.