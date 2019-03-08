Украинки не попавшие в призеры биатлонного спринта ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Остерсунде состоялся второй соревновательный день чемпионата мира по биатлону - женщины соревновались в спринте, сообщает УНН.
Украину в этой гонке представляли четверо спортсменок. Высокие места заняли Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко — 28 и 29 соответственно. В первой один штрафной круг, в Семеренко — два.
Зато Юлия Джима финишировала лишь 54-й (0 + 2), а Вита Семеренко 76-й (2 + 2).
Триумфальной гонкой стала для словенки Анастасии Кузьминой. Несмотря на один штрафной круг она на 9,7 с опередила норвежку Тандервольд (0). С нулем в графе штрафные круги стала и немка Дальмайер (0).
Добавим, что завтра в Швеции пройдет мужской спринт.