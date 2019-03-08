Українки не потрапили до призерок біатлонного спринту ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В Остерсунді відбувся другий змагальний день чемпіонату світу з біатлону – жінки змагалися у спринті, повідомляє УНН.
Україну у цих перегонах представляли четверо спортсменок. Найвищі місця посіли Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко – 28 і 29 відповідно. У першої одне штрафне коло, у Семеренко – два.
Натомість Юлія Джима фінішувала лише 54-ю (0+2), а Віта Семеренко 76-ю (2+2).
Тріумфальною гонкою стала для словенки Анастасії Кузьміної. Попри одне штрафне коло вона на 9,7 с випередила норвежку Тандервольд (0). З нулем у графі штрафні кола стала і німкеня Дальмайер (0).
Додамо, що завтра в Швеції пройде чоловічий спринт.