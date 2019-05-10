Украинки узнали соперниц на теннисном турнире "Премьер" в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Ведущие теннисистки Украины примут участие в соревнованиях WTA Premier 5 "Internazionali BNL d'Italia" в Риме (Италия), информирует УНН со ссылкой на сайт WTA.
Действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина стартует со второго круга, где она будет ждать победительницу матча белоруску Викторию Азаренко (52 в мире) и китаянку Чжан Суай (45 в мире).
Леся Цуренко в стартовом матче сыграет против казашки Юлии Путинцев (43 в WTA). Украинка одержала две победы над представительницей Казахстана в четырех матчах, последний из которых прошел в этом сезоне в Дубае. Ранее Цуренко удалось выиграть в столице Италии по одному матчу в основной сетке в 2016 и 2017 годах.
Даяна Ястремская (38) в своем дебютном матче в Риме встретится с Карлой Суарес-Наварро (27), которую обыграла в этом году во втором круге “Australian Open”.
Напомним, что в 2017 и 2018 годах победительницей соревнований была украинка Элина Свитолина, но в рамках последнего турнира украинка потерпела поражение уже в первом матче.