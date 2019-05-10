Украинки узнали соперниц на теннисном турнире "Премьер" в Риме

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 54909 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 82035 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 98140 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101746 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125195 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112210 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138175 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144721 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130182 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130231 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинки узнали соперниц на теннисном турнире "Премьер" в Риме

Украинки узнали соперниц на теннисном турнире "Премьер" в Риме

Киев  •  УНН

 • 9146 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Ведущие теннисистки Украины примут участие в соревнованиях WTA Premier 5 "Internazionali BNL d'Italia" в Риме (Италия), информирует УНН со ссылкой на сайт WTA.

Действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина стартует со второго круга, где она будет ждать победительницу матча белоруску Викторию Азаренко (52 в мире) и китаянку Чжан Суай (45 в мире).

Леся Цуренко в стартовом матче сыграет против казашки Юлии Путинцев (43 в WTA). Украинка одержала две победы над представительницей Казахстана в четырех матчах, последний из которых прошел в этом сезоне в Дубае. Ранее Цуренко удалось выиграть в столице Италии по одному матчу в основной сетке в 2016 и 2017 годах.

Даяна Ястремская (38) в своем дебютном матче в Риме встретится с Карлой Суарес-Наварро (27), которую обыграла в этом году во втором круге “Australian Open”.

Напомним, что в 2017 и 2018 годах победительницей соревнований была украинка Элина Свитолина, но в рамках последнего турнира украинка потерпела поражение уже в первом матче.

Украинские Национальные Новости

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