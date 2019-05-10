Українки дізнались суперниць на тенісному турнірі "Прем'єр" в Римі

Чинна чемпіонка змагань Еліна Світоліна стартуватиме з другого кола, де вона буде чекати на переможницю матчу білоруски Вікторії Азаренко (52 у світі) і китаянки Чжан Суай (45 у світі).

Леся Цуренко в стартовому матчі зіграє проти казашки Юлії Путінцевої (43 в WTA). Українка здобула дві перемоги над представницею Казахстану в чотирьох матчах, останній з яких пройшов у цьому сезоні в Дубаї. Раніше Цуренко вдалося виграти в столиці Італії по одному матчу в основній сітці в 2016 та 2017 років роках.

Даяна Ястремська (38) в своєму дебютному матчі в Римі зустрінеться з Карлою Суарес-Наварро (27), яку обіграла в цьому році у другому колі “Australian Open”.

Нагадаємо, що в 2017 і 2018 роках переможницею змагань була українка Еліна Світоліна, але в рамках крайнього турніру українка зазнала поразки вже у першому матчі.