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Украинка, сорвавшаяся со скалы в Испании, умерла в результате травм - МИД

Киев  •  УНН

 • 22622 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Испании скончалась украинка, которая накануне сорвалась с горы в море. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Цитата:

"14 сентября во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм украинская туристка сорвалась в море с высоты около 30 метров. Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончался в больнице", - сообщили в МИД.

Детали

В МИД отметили, что Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей.

Напомним

14 сентября около 18:00 по местному времени экстренные службы Испании получили сообщение о том, что в море упала девушка.

В дальнейшем стало известно, что 26-летняя украинка захотела сделать селфи на фоне пляжа Леванте и, сорвавшись с перил, упала в море.

Одному из спасателей удалось вытащить девушку на берег, несмотря на шторм в море. Украинку доставили в порт Бенидорма, где медики установили палатку для оперативного оказания помощи. Врачи реанимировали пострадавшую, после чего ее отправили в больницу Аликанте.

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