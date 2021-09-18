Українка, яка зірвалася зі скелі в Іспанії, померла внаслідок травм - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Іспанії померла українка, яка напередодні зірвалася за скелі у море. Про це у коментарі УНН повідомили у пресслужбі Міністерства зовнішніх справ України.
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“14 вересня під час перебування на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм українська туристка зірвалася у море з висоти близько 30 метрів. Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні”, - повідомили у МЗС.
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У МЗС зазначили, що Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої.
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14 вересня близько 18:00 за місцевим часом екстрені служби Іспанії отримали повідомлення про те, що у море впала дівчина.
Надалі стало відомо, що 26-річна українка захотіла зробити селфі на фоні пляжу Леванте і, зірвавшись з перил, впала в море.
Одному з рятувальників вдалося витягнути дівчину на берег, не дивлячись на шторм в морі. Українку доставили в порт Бенідорма, де медики встановили намет для оперативного надання допомоги. Лікарі реанімували постраждалу, після чого її відправили до лікарні Аліканте.