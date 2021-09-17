В Іспанії українка намагалася зробити селфі і впала зі скелі в море
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Іспанії 26-річна українка захотіла зробити селфі на фоні пляжу Леванте, і зірвавшись з перил, впала в море. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання Murсіa Today.
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За інформацією відомства, подія трапилася у вівторок, 14 вересня. Близько 18:00 за місцевим часом, екстрені служби отримали повідомлення про те, що у море впала дівчина.
Надалі стало відомо, що українська туристка забралася на перила огорожі, щоб зробити знімок на фоні пляжу Леванте. В один момент вона втратила рівновагу, перевалилася через борт і вдарилася об каміння, після чого впала в море.
Одному з рятувальників вдалося витягнути дівчину на берег, не дивлячись на шторм в морі. Українку доставили в порт Бенідорма, де медики встановили намет для оперативного надання допомоги.
Лікарі реанімували постраждалу, після чого її відправили до лікарні Аліканте, де дівчина перебуває зараз.
Нагадаємо
13 вересня к Туреччині сталося ДТП з українцями. В результаті зіткнення туристичного та студентського автобусів постраждали 35 українських громадян.
В результаті аварії водій туристичного автобуса загинув.
В українському МЗС повідомляли, що у результаті аварії госпіталізовано четверо людей.