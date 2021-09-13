У ДТП в Туреччині постраждало 35 українців: названо попередню причину аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась вранці в понеділок у Туреччині, постраждало 35 українських громадян. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН.
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“У понеділок вранці поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобуса. За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає”, — повідомив Ніколенко.
“Ймовірно, водій — громадянин Туреччини — не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії”, — додав він.
Деталі
За даними дипломата, консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП, встановило зв’язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.
Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу, зазначив речник МЗС.
Контекст
Зранку у понеділок турецькі ЗМІ повідомили, що у Муглі в Туреччині туристичний автобус, у водія якого стався серцевий напад, зіткнувся зі студентським автобусом, що їхав в протилежному напрямку.
В результаті аварії водій туристичного автобуса загинув, 30 осіб отримали поранення. Було заявлено, що стан трьох студентів серед поранених — тяжкий.