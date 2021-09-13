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В ДТП в Турции пострадали 35 украинцев: названа предварительная причина аварии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром в понедельник в Турции, пострадали 35 украинских граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарий которого располагает УНН.

Цитата

“В понедельник утром вблизи города Ментеше в провинции Мугла произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нету”, — сообщил Николенко.

“Вероятно, водитель — гражданин Турции — не справился с управлением из-за сердечного приступа. Он погиб на месте аварии”, — добавил он.

Детали

По данным дипломата, консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, установило связь с туроператором и страховой компанией, должен покрыть расходы на лечение.

Консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы предоставить им консульскую помощь, отметил представитель МИД.

Контекст

Утром в понедельник турецкие СМИ сообщили, что в Мугле в Турции туристический автобус, у водителя которого случился сердечный приступ, столкнулся со студенческим автобусом, ехавшим в противоположном направлении.

В результате аварии водитель туристического автобуса погиб, 30 человек получили ранения. Было заявлено, что состояние трех студентов среди раненых — тяжелое.

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