Туристичний автобус з українцями потрапив у ДТП у Туреччині: одна людина загинула, 30 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Муглі в Туреччині туристичний автобус, у водія якого стався серцевий напад, зіткнувся зі студентським автобусом, що їхав в протилежному напрямку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані видання DHA.
В результаті аварії водій туристичного автобуса загинув, 30 осіб отримали поранення. Було заявлено, що стан трьох студентів серед поранених - тяжкий.
Деталі
Аварія сталася близько 7:30 на 13-му кілометрі траси Мугла-Денізлі. У 54-річного водія туристичного автобуса, у якому, як вказано, "перебував 41 російський і український турист" з Бодрума, стався серцевий напад за кермом.
На місце події були відправлені численні бригади медпрацівників, поліції і пожежних.
Встановлено, що водій туристичного автобуса помер на місці події. В аварії постраждали 30 осіб, в тому числі студенти. Поранені були доставлені в довколишні лікарні, було заявлено, що стан 3 студентів тяжкий.
Розслідування аварії вже розпочато, буде проведено розтин загиблого, щоб визначити, чи помер водій туристичного автобуса через серцевий напад чи нещасний випадок.