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Туристический автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: один человек погиб, 30 ранены

Туристический автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: один человек погиб, 30 ранены

Киев  •  УНН

 • 42431 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Мугле в Турции туристический автобус, у водителя которого случился сердечный приступ, столкнулся со студенческим автобусом, ехавшим в противоположном направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные издания DHA.

В результате аварии водитель туристического автобуса погиб, 30 человек получили ранения. Было заявлено, что состояние трех студентов среди раненых - тяжелое.

Детали

Авария произошла около 7:30 на 13-м километре трассы Мугла-Денизли. У 54-летнего водителя туристического автобуса, в котором, как указано, "находился 41 российский и украинский турист" из Бодрума, случился сердечный приступ за рулем.

На место происшествия были отправлены многочисленные бригады медработников, полиции и пожарных.

Установлено, что водитель туристического автобуса скончался на месте происшествия. В аварии пострадали 30 человек, в том числе студенты. Раненые были доставлены в близлежащие больницы, было заявлено, что состояние 3 студентов тяжелое.

Расследование аварии уже начато, будет проведено вскрытие погибшего, чтобы определить, умер водитель туристического автобуса из-за сердечного приступа или несчастного случая.

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