В Испании украинка пыталась сделать селфи и упала со скалы в море
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Испании 26-летняя украинка захотела сделать селфи на фоне пляжа Леванте, и сорвавшись с перил, упала в море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Murсіa Today.
Детали
По информации ведомства, происшествие случилось во вторник, 14 сентября. Около 18:00 по местному времени, экстренные службы получили сообщение о том, что в море упала девушка.
В дальнейшем стало известно, что украинская туристка забралась на перила ограждения, чтобы сделать снимок на фоне пляжа Леванте. В один момент она потеряла равновесие, перевалилась через борт и ударилась о камни, после чего упала в море.
Одному из спасателей удалось вытащить девушку на берег, несмотря на шторм в море. Украинку доставили в порт Бенидорма, где медики установили палатку для оперативного оказания помощи.
Врачи реанимировали пострадавшую, после чего ее отправили в больницу Аликанте, где девушка пребывает сейчас.
Напомним
13 сентября в Турции произошло ДТП с украинцами. В результате столкновения туристического и студенческого автобусов пострадали 35 украинских граждан.
В результате аварии водитель туристического автобуса погиб.
В украинском МИДе сообщали, что в результате аварии госпитализированы четыре человека.