Украинка впервые возглавила совет директоров Американской торговой палаты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Соучредителя и главного исполнительного директора Horizon Capital Елену Кошарную избрали председателем совета директоров Американской торговой палаты в Украине в 2019 году. Она стала первой женщиной на этом посту, заявил Президент Украины Петр Порошенко на ежегодном принятии компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, передает корреспондент УНН.
"Мне известно, что соучредителя и главного исполнительного директора Horizon Capital Елена Кошарную избрали председателем совета директоров Американской торговой палаты в 2019 году", - сказал он.
По словам Порошенко, Кошарная точно имеет поддержку Президента.
"Госпожа Елена стала первой женщиной на этом посту", - добавил он.
Напомним, Американская торговая палата прогнозирует новые инвестиции в миллиарды долларов при условии прозрачного приватизационного процесса в Украине.