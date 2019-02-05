Українка вперше очолила раду директорів Американської торговельної палати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Співзасновника і головного виконавчого директора Horizon Capital Олену Кошарну було обрано головою ради директорів Американської торгівельної палати в Україні у 2019 році. Вона стала першою жінкою на цій посаді, заявив Президент України Петро Порошенко на щорічному прийнятті компаній-членів американської торгівельної палати в Україні, передає кореспондент УНН.
“Мені відомо, що співзасновника і головного виконавчого директора Horizon Capital Олену Кошарну обрано головою ради директорів Американської торгівельної палати в 2019 році”, — сказав він.
За словами Порошенка, Кошарна точно маєте підтримку Президента.
“Пані Олена стала першою жінкою на цій посаді”, — додав він.
Нагадаємо, Американська торгова палата прогнозує нові інвестиції у мільярди доларів за умови прозорого приватизаційного процесу в Україні.