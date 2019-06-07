Украинка вышла в 1/4 финала юниорского "Ролан Гаррос"

Представительница Украины Дарья Снигур в двух сетах обыграла австралийку Аннерли Пулос - 6:4, 6:3.

Таким образом, наша соотечественница второй раз сыграет в четвертьфинале турнира Большого Шлема. В январе 17-летняя киевлянка стала полуфиналисткой "Australian Open", уступив будущей чемпионке Кларе Таусон из Дании.

Добавим, что Снигур проведет четвертьфинальный матч, в котором сыграет с победительницей встречи Эмма Наварро (США, 8 сеяная) - Камилла Бартоне (Латвия, 9).