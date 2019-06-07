Українка вийшла в 1/4 фіналу юніорського "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В рамках юніорського турніру категорії "Великого Шолома" - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, відбулися поєдинки 1/8 фіналу, повідомляє УНН.
Представниця України Дарина Снігур в двох сетах обіграла австралійку Аннерлі Пулос – 6:4, 6:3.
Таким чином, наша співвітчизниця вдруге зіграє в чвертьфіналі турніру Великого Шолома. У січні 17-річна киянка стала півфіналісткою "Australian Open", поступившись майбутній чемпіонці Кларі Таусон з Данії.
Додамо, що Снігур проведе чвертьфінальний матч, в якому зіграє з переможницею зустрічі Емма Наварро (США, 8 сіяна) - Камілла Бартоні (Латвія, 9).