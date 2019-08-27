Украинка завоевала звание чемпионки мира по шашкам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В польском городе Закопане стартовала мировое первенство по шашкам-100 для лиц с инвалидностью опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Титул чемпионки мира по рапиду получила Людмила Ведерко.
Отмечено, что подготовкой спортсменов занимался заслуженный тренер Украины Дмитрий Мударисов.
Добавим также, чемпионат еще не завершен, поэтому достижения украинской сборной могут увеличиться.
Напомним, что в августе украинка выиграли награды чемпионата Европы по шашкам.