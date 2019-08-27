Украинка завоевала звание чемпионки мира по шашкам

Титул чемпионки мира по рапиду получила Людмила Ведерко.

Отмечено, что подготовкой спортсменов занимался заслуженный тренер Украины Дмитрий Мударисов.

Добавим также, чемпионат еще не завершен, поэтому достижения украинской сборной могут увеличиться.

Напомним, что в августе украинка выиграли награды чемпионата Европы по шашкам.