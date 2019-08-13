Українки виграли кілька медалей ЧЄ з шашок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У польському місті Варшава закінчилася XXI молодіжна континентальна першість з шашок-100 зі швидкої та блискавичної гри, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.
Чемпіонський титул з шашок-100 серед дівчат до 26 років завоювала неодноразова чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та світу Ганна Дмитренко.
Серед хлопців до 10 років бронзову медаль отримав Суров.
У блискавичній програмі чемпіонату Європи з шашок-100 єдину медаль Україні принесла Катерина Мусієнко (Харківська область). Вона стала чемпіонкою Європи з шашок-100 серед дівчат до 10 років.
Зауважимо, що у турнірі брали участь понад 300 спортсменів з 13 країн Європи.
Нагадаємо, перемогою капітана збірної команди України з шашок ЗМСУ Юрія Анікєєва (Харків) завершився етап Кубку світу з міжнародних шашок, що проходив в турецькій Анталії.