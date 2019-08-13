Украинки выиграли несколько медалей ЧЕ по шашкам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В польском городе Варшава закончилось XXI молодежное континентальное первенство по шашкам-100 со скорой и молниеносной игре, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.
Чемпионский титул по шашкам-100 среди девушек до 26 лет завоевала неоднократная чемпионка и призер чемпионатов Европы и мира Анна Дмитренко.
Среди юношей до 10 лет бронзовую медаль получил Суров.
В молниеносной программе чемпионата Европы по шашкам-100 единственную медаль Украины принесла Екатерина Мусиенко (Харьковская область). Она стала чемпионкой Европы по шашкам-100 среди девушек до 10 лет.
Заметим, что в турнире принимали участие более 300 спортсменов из 13 стран Европы.
Напомним, победой капитана сборной команды Украины по шашкам ЗМСУ Юрия Аникеева (Харьков) завершился этап Кубка мира по международным шашкам, который проходил в турецкой Анталии.