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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 104662 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133329 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142536 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129114 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129778 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131151 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153298 просмотра

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Украинки выиграли несколько медалей ЧЕ по шашкам

Украинки выиграли несколько медалей ЧЕ по шашкам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В польском городе Варшава закончилось XXI молодежное континентальное первенство по шашкам-100 со скорой и молниеносной игре, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

Чемпионский титул по шашкам-100 среди девушек до 26 лет завоевала неоднократная чемпионка и призер чемпионатов Европы и мира Анна Дмитренко.

Среди юношей до 10 лет бронзовую медаль получил Суров.

В молниеносной программе чемпионата Европы по шашкам-100 единственную медаль Украины принесла Екатерина Мусиенко (Харьковская область). Она стала чемпионкой Европы по шашкам-100 среди девушек до 10 лет.

Заметим, что в турнире принимали участие более 300 спортсменов из 13 стран Европы.

Напомним, победой капитана сборной команды Украины по шашкам ЗМСУ Юрия Аникеева (Харьков) завершился этап Кубка мира по международным шашкам, который проходил в турецкой Анталии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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