Українка виборола звання чемпіонки світу з шашок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У польському місті Закопане стартувала світова першість з шашок-100 для осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату, вадами зору та слуху, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
Титул чемпіонки світу з рапіду здобула Людмила Ведерко.
Зазначено, що підготовкою спортсменки займався заслужений тренер України Дмитро Мударисов.
Додамо також, чемпіонат ще не завершений, тож здобутки української збірної можуть збільшитися.
Нагадаємо, що в серпні українки виграли нагороди чемпіонату Європи з шашок.