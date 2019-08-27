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Українка виборола звання чемпіонки світу з шашок

Українка виборола звання чемпіонки світу з шашок

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У польському місті Закопане стартувала світова першість з шашок-100 для осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату, вадами зору та слуху, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.

Титул чемпіонки світу з рапіду здобула Людмила Ведерко.

Зазначено, що підготовкою спортсменки займався заслужений тренер України Дмитро Мударисов.

Додамо також, чемпіонат ще не завершений, тож здобутки української збірної можуть збільшитися.

Нагадаємо, що в серпні українки виграли нагороди чемпіонату Європи з шашок.

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