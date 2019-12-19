Украинка победила на юношеском Кубке мира по санному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В немецком городе Альтенберг завершился пятый этап юношеского Кубка мира по санному спорту, на котором украинские спортсмены показали высокие результаты. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
В соревнованиях одноместных саней среди девушек наша Юлиана Тунецкая из Тернопольской области не оставила шансов соперницам и завоевала медаль высшей пробы.
В первенствах двухместных саней среди юношей и девушек украинские дуэты Вадим Микиевич-Богдан Бабура и Надежда Антонюк-Александра Мох вошли в ТОП-5 сильнейших.
Еще один наш саночник Олег-Роман Филиппов показал 9-й результат на одноместных санях.
Отметим, именно эти юные спортсмены будут представлять Украину на III зимних Юношеских Олимпийских играх в соревнованиях по санному спорту.