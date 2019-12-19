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Українка тріумфувала на юнацькому Кубку світу з санного спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. В німецькому місті Альтенберг завершився п’ятий етап юнацького Кубка світу з санного спорту, на якому українські спортсмени показали високі результати. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.

У змаганнях одномісних саней серед дівчат наша Юліана Туницька з Тернопільщини не залишила шансів суперницям й виборола медаль найвищого ґатунку.

У першостях двомісних саней серед юнаків та дівчат українські дуети Вадим Микиєвич-Богдан Бабура та Надія Антонюк-Олександра Мох увійшли у ТОП-5 найсильніших.

Ще один наш саночник Олег-Роман Пилипів показав 9-й результат на одномісних санях.

Відзначимо, саме ці юні спортсмени представлятимуть Україну на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх у змаганнях з санного спорту.

Українські Національні Новини

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