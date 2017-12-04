Украинка стала призером марафона в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинская легкоатлетка Александра Шафар финишировала второй на международном марафоне в Макао (Китай), сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Шафар преодолела дистанцию за 2:33,06 ч. Быстрее марафон в Макао пробежала только Юнис Джепкируи Кирва из Бахрейна (2: 29,12).
Наш Игорь Русс замкнул восьмерку сильнейших среди мужчин с результатом 2:16,58 ч. Победил кениец Феликс Кипту Кирва (2:10,01 ч).
Примечательно, что в 2015 году победителем марафона в Макао в соревнованиях среди мужчин стал муж Александры Шафар - Виталий, а среди женщин самой быстрой тогда была Елена Шурхно. В Украины был победитель и в 2009 году - тогда лучшим стал Михаил Иверук.
Напомним, что в начале года Шафар остановилась в шаге от награды в Турции.