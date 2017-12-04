Українка стала призеркою марафону в Китаї

Шафар подолала дистанцію за 2:33,06 год. Швидше марафон у Макао пробігла лише Юніс Джепкіруі Кірва з Бахрейну (2:29,12).

Наш Ігор Русс замкнув вісімку найсильніших серед чоловіків з результатом 2:16,58 год. Переміг кенієць Фелікс Кіпту Кірва (2:10,01 год).

Примітно, що у 2015 році переможцем марафону у Макао у змаганнях серед чоловіків став чоловік Олександри Шафар - Віталій, а серед жінок найшвидшою тоді була Олена Шурхно. Мала Україна переможця і у 2009 році – тоді найкращим став Михайло Іверук.

Нагадаємо, що на початку року Шафар зупинилася за крок до нагороди в Туреччині.