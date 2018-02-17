Украинка стала лучшим бомбардиром чемпионата мира по индорхоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Берлине (Германия) проходили соревнования среди женских команд за награды чемпионата мира по хоккею на траве в помещении по итогам которого определились победители, сообщает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.
В итоге лучшим бомбардиром турнира признан капитан женской сборной команды Украины Яну Ворушило, которая забила в ворота соперниц девять мячей.
Нашим соотечественницам удалось обыграть очень сильные команды Чехии (2:1) и Швейцарии (8:3, четвертьфинал). Лишь в матче за “бронзу” “сине-желтая” сборная уступила белорусской команде со счетом 1:2.
Отметим, что победу одержали хозяйки турнира — немки. На втором месте — команда Нидерландов.
Как сообщал УНН, украинская сборная заняла четвертую строчку в турнире планетарного первенства.