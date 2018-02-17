Українка стала кращим бомбардиром чемпіонату світу з індорхокею
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Берліні (Німеччина) проходили змагання серед жіночих команд за нагороди чемпіонату світу з хокею на траві у приміщенні за підсумками якого визначилися переможці, повідомляє УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.
У підсумку кращим бомбардиром турніру визнано капітана жіноча збірної команди України Яну Ворушило, яка забила у ворота суперниць дев’ять м’ячів.
Нашим співвітчизницям вдалося обіграти дуже сильні команди Чехії (2:1) та Швейцарії (8:3, чвертьфінал). Лише у матчі за “бронзу” “синьо-жовта” збірна поступилася білоруській команді з рахунком 1:2.
Зазначимо, що перемогу здобули господарки турніру — німкені. На другій сходинці — команда Нідерландів.
Як повідомляв УНН, українська збірна посіла четвертий рядок на турнірі планетарної першості.