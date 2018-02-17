Українка стала кращим бомбардиром чемпіонату світу з індорхокею

У підсумку кращим бомбардиром турніру визнано капітана жіноча збірної команди України Яну Ворушило, яка забила у ворота суперниць дев’ять м’ячів.

Нашим співвітчизницям вдалося обіграти дуже сильні команди Чехії (2:1) та Швейцарії (8:3, чвертьфінал). Лише у матчі за “бронзу” “синьо-жовта” збірна поступилася білоруській команді з рахунком 1:2.

Зазначимо, що перемогу здобули господарки турніру — німкені. На другій сходинці — команда Нідерландів.

Як повідомляв УНН, українська збірна посіла четвертий рядок на турнірі планетарної першості.