Украинка стала чемпионкой Европы по велосипедному спорту

На чемпионате подопечная тренера Романа Коробова завоевала золотую медаль в гонке “элиминатор”. Хотя в квалификации спортсменка показала лишь 14 результат, но потом уверенно выиграла следующие этапы, в финале, оставив позади соперниц из Франции, Чехии и Нидерландов.

Кроме того, Ирина заняла второе место на этапе Кубка мира по велосипедному спорту маунтенбайк в той же дисциплине — “элиминатор”.

Отметим, что в общем зачете Кубка мира пока украинка уверенно разместилась на второй строчке.