Украинка стала чемпионкой Европы по велосипедному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Одна из самых сильных украинских велогонщиц маунтенбайка, харьковчанка Ирина Попова завоевала “золото” чемпионата Европы по велосипедному спорту маунтенбайк, прошедшего в австрийском городе Грац, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины.
На чемпионате подопечная тренера Романа Коробова завоевала золотую медаль в гонке “элиминатор”. Хотя в квалификации спортсменка показала лишь 14 результат, но потом уверенно выиграла следующие этапы, в финале, оставив позади соперниц из Франции, Чехии и Нидерландов.
Кроме того, Ирина заняла второе место на этапе Кубка мира по велосипедному спорту маунтенбайк в той же дисциплине — “элиминатор”.
Отметим, что в общем зачете Кубка мира пока украинка уверенно разместилась на второй строчке.