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Українка стала чемпіонкою Європи з велосипедного спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Одна із найсильніших українських велогонщиць маунтенбайку, харків’янка Ірина Попова виборола “золото” чемпіонату Європи з велосипедного спорту маунтенбайк, що пройшов в австрійському місті Грац, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію велосипедного спорту України.

На чемпіонаті підопічна тренера Романа Коробова завоювала золоту медаль в гонці “елімінатор”. Хоча в кваліфікації спортсменка показала лише 14 результат, але потім впевнено виграла наступні етапи, у фіналі, залишивши позаду суперниць зі Франції, Чехії та Нідерландів.

Крім того, Ірина посіла друге місце на етапі Кубку світу з велосипедного спорту маунтенбайк в тій же дисципліні — “елімінатор”.

Відзначимо, що в загальному заліку Кубку світу наразі українка впевнено розмістилась на другій сходинці.

Українські Національні Новини

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