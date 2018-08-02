Українка стала чемпіонкою Європи з велосипедного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Одна із найсильніших українських велогонщиць маунтенбайку, харків’янка Ірина Попова виборола “золото” чемпіонату Європи з велосипедного спорту маунтенбайк, що пройшов в австрійському місті Грац, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію велосипедного спорту України.
На чемпіонаті підопічна тренера Романа Коробова завоювала золоту медаль в гонці “елімінатор”. Хоча в кваліфікації спортсменка показала лише 14 результат, але потім впевнено виграла наступні етапи, у фіналі, залишивши позаду суперниць зі Франції, Чехії та Нідерландів.
Крім того, Ірина посіла друге місце на етапі Кубку світу з велосипедного спорту маунтенбайк в тій же дисципліні — “елімінатор”.
Відзначимо, що в загальному заліку Кубку світу наразі українка впевнено розмістилась на другій сходинці.