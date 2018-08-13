Украинка попала в топ-10 молодых фотографов по версии Adobe

"Ирина Громоцкая родилась в семье ученых и выросла в среде, где поощрялось обучение. Она начала заниматься фотографией в возрасте 20 лет и научилась использовать свою новую DSLR-камеру с помощью YouTube-уроков и интервью с фотожурналистами", - так Adobe представил девушку в своем блоге.

Отмечается, что ее проекты освещают тему прав женщин, и она надеется использовать свои работы, чтобы показать, как живут женщины, их ежедневную борьбу, а также радостные моменты жизни.

Кроме украинци, в 10-ку лучших попали также четверо американцев - Сара Блеснер (26 лет), Еза Чанг (27 лет), Дэвид Леонг (26 лет) и Грейс Чен (28 лет), гражданка Южной Африки Габриэлла Ачадинья (26 лет), немец Санни Герцингер и уроженка Ефиопии Мекдела Маскаль (27 лет). Старейшей в списке стала 50-летняя гражданка Дании Метте Лампков, а самой молодой - 16-летний индонезиец Майкл Теодрик.

Работы украинки и остальных 9 "восходящих звезд фотографии" появятся в официальном Instagram-блоге Lightroom в течение ближайших недель.

Как сообщал УНН, украинский пловец Андрей Говоров с рекордом стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем.