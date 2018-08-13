Українка потрапила до топ-10 молодих фотографів за версією Adobe
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Компанія Adobe на початку серпня представила цьогорічний список “молодих зірок фотографії” (Adobe Rising Stars of Photography ), яких обирали з усього світу. До кращої десятки потрапила й 23-річна українка Іринка Громоцька, передає УНН з посиланням на повідомлення в блозі Adobe.
“Ірина Громоцька народилася в родині науковців і виросла в середовищі, де заохочувалось навчання. Вона почала займатись фотографією у віці 20 років і навчилася використовувати свою нову DSLR-камеру за допомогою YouTube-уроків та інтерв’ю з фотожурналістами”, — так Adobe представив дівчину в своєму блозі.
Зазначається, що її проекти висвітлюють тему прав жінок, і вона сподівається використати свої роботи, щоб показати, як живуть жінки, їхню щоденну боротьбу, а також радісні моменти життя.
Крім українки, до 10-ки найкращих потрапили також четверо американців — Сара Блеснер (26 років), Єза Чанг (27 років), Девід Леонг (26 років) та Грейс Чен (28 років), громадянка Південної Африки Габріелла Ачадінья (26 років), німець Санні Герцінгер та уродженка Єфіопії Мекдела Маскаль (27 років). Найстаршою в списку стала 50-річна громадянка Данії Метте Лампков, наймолодшою — 16-річний індонезієць Майкл Теодрік.
Роботи українки та решти 9 “майбутніх зірок фотографії” з’являться в офіційному Instagram-блозі Lightroom протягом найближчих тижнів.
Як повідомляв УНН, український плавець Андрій Говоров з рекордом став чемпіоном Європи на дистанції 50 метрів батерфляєм.