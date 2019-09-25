Украинка попала в число претенденток на звание лучшей юной спортсменки Европы

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 54179 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 113340 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 103021 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 159357 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 208149 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 185939 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 229970 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204639 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 462943 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237375 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 97152 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 31861 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 62285 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 35537 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 60298 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 229279 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 211049 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 296862 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 462943 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 559806 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 159357 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 71216 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 68219 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 74002 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 104341 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украинка попала в число претенденток на звание лучшей юной спортсменки Европы

Киев • УНН

 • 12000 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Европейские Олимпийские Комитеты (ЕОК) обнародовали имена 5-ти финалистов, которые баллотируются на премию "Лучший летний европейский юный спортсмен-2019". Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

Украинка попала в число претенденток на звание лучшей юной спортсменки Европы

По итогам голосования Олимпийских комитетов Европы в число лауреатов вошла украинка талантливая легкоатлетка Ярослава Магучих.

В пятерку финалистов на звание лучшего юного атлета Европы также вошли:

Франко Гргич (Хорватия) - двукратный чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля по плаванию

Мадис Михельс (Эстония) - двукратный чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля по велоспорту

Лиза Пуcтай (Венгрия) - двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр по фехтованию

Джорджия Вилла (Италия) - трехкратная чемпионка и обладательница серебряной медали ИИ Юношеских Олимпийских игр по спортивной гимнастике.

Победитель определится 26 октября на Генеральной ассамблее ЕОК, которая пройдет в Варшаве.

Примечательно, что победительница данного голосования получит от организаторов призовые в размере 15 тыс. евро.

Добавим, что за последний год прыгунья в высоту сваи магучие стала чемпионкой ИИ летних Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, а также победила на чемпионатах Европы U-18 и U-20. Сваи магучие уже успела отлично зарекомендовать себя и на взрослом уровне, одержав победу на соревнованиях "Бриллиантовой лиги" в Дохе и став самой молодой победительницей в истории этих соревнований.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07