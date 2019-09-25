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Українка потрапила до числа претенденток на звання кращої юної спортсменки Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Європейські Олімпійські Комітети (ЄОК) оприлюднили імена 5-ти фіналістів, які балотуються на премію "Найкращий літній європейський юний спортсмен-2019". Про це інформує НОК України, передає УНН.

Українка потрапила до числа претенденток на звання кращої юної спортсменки Європи

За підсумками голосування Олімпійських комітетів Європи до числа лауреатів увійшла українка талановита легкоатлетка Ярослава Магучіх.

До п’ятірки фіналістів на звання найкращого юного атлета Європи також увійшли:

Франко Гргіч (Хорватія) — дворазовий чемпіон Європейського юнацького олімпійського фестивалю з плавання

Мадіс Міхельс (Естонія) — дворазовий чемпіон Європейського юнацького олімпійського фестивалю з велоспорту

Ліза Пуcтай (Угорщина) — дворазова чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування

Джорджиа Вілла (Італія) — триразова чемпіонка і володарка срібної медалі ІІ Юнацьких Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики.

Переможець визначиться 26 жовтня на Генеральній асамблеї ЕОК, яка пройде у Варшаві.

Примітно, що переможниця даного голосування отримає від організаторів призові у вигляді 15 тис. євро.

Додамо, що за останній рік стрибунка у висоту Магучіх стала чемпіонкою ІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі, а також перемогла на чемпіонатах Європи U-18 та U-20. Магучіх вже встигла чудово зарекомендувати себе і на дорослому рівні, здобувши перемогу на змаганнях “Діамантової ліги” в Досі та ставши наймолодшою переможницею в історії цих змагань.

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