Украинка Монзуль получила назначение на матч Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. На футбольном поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы в квартете Н "Рапид" (Вена, Австрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) будет работать Украинский судейская бригада. Об этом информирует пресс-центр УАФ, передает УНН.
Детали
Екатерина Монзуль работать на данном поединке главным арбитром. На линиях ему будут помогать Марина Стрелецкая и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Денис Шурман. Арбитр ВАА - Феликс Цваер (Германия), ассистент арбитра ВАА - Николай Балакин (Украина).
Заметим, что встреча состоится 21 октября на стадионе "Вестштадион" в Вене.
Напомним
Звездный нападающий сборной Англии отметил судейство Монзуль.