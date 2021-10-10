Зірковий нападник збірної Англії відзначив суддівство Монзуль: відомі деталі

Цитата

Примітним фактом стало те, що гру обслуговувала жіноча бригада арбітрів з України під керівництвом Катерини Монзуль. Про це відзначив і Кейн, який позитивно зустрів даний факт.

“Вперше гру збірної Англії судила жінка, і цей випадок повинен стати першим з багатьох. Ми увійшли в історію і стали на крок ближче до ЧС-2022”, — підкреслив Кейн.

Деталі

Після цього матчу Англія набрала 19 очок і впевнено лідирує у своїй групі.