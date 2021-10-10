Зірковий нападник збірної Англії відзначив суддівство Монзуль: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Форвард збірної Англії Харрі Кейн дав коментар з приводу суддівства кваліфікаційного поєдинку до ЧС-2022 з Андоррою (5:0), повідомляє УНН з посиланням на Twitter.
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Примітним фактом стало те, що гру обслуговувала жіноча бригада арбітрів з України під керівництвом Катерини Монзуль. Про це відзначив і Кейн, який позитивно зустрів даний факт.
“Вперше гру збірної Англії судила жінка, і цей випадок повинен стати першим з багатьох. Ми увійшли в історію і стали на крок ближче до ЧС-2022”, — підкреслив Кейн.
Деталі
Після цього матчу Англія набрала 19 очок і впевнено лідирує у своїй групі.