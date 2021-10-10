Звездный нападающий сборной Англии отметил судейство Монзуль: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Форвард сборной Англии Кейн дал комментарий по поводу судейства квалификационного поединка ЧМ-2022 с Андоррой (5: 0), сообщает УНН со ссылкой на Twitter.
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Примечательным фактом стало то, что игру обслуживала женская бригада арбитров из Украины под руководством Екатерины Монзуль. Об этом отметил и Кейн, который положительно встретил данный факт.
“Впервые игру сборной Англии судила женщина, и этот случай должен стать первым из многих. Мы вошли в историю и стали на шаг ближе к ЧМ-2022”, - подчеркнул Кейн.
Детали
После этого матча Англия набрала 19 очков и уверенно лидирует в своей группе.