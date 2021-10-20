Українка Монзуль отримала призначення на матч Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. На футбольному поєдинку третього туру групового раунду Ліги Європи у квартеті Н “Рапід” (Відень, Австрія) — “Динамо” (Загреб, Хорватія) працюватиме українська суддівська бригада. Про це інформує пресцентр УАФ, передає УНН.
Деталі
Катерина Монзуль працюватиме на даному поєдинку головним арбітром. На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Віктор Матяш. Четвертий арбітр — Денис Шурман. Арбітр ВАА — Фелікс Цваєр (Німеччина), асистент арбітра ВАА — Микола Балакін (Україна).
Зауважимо, що зустріч відбудеться 21 жовтня на стадіоні “Вестштадіон” у Відні.
Нагадаємо
Зірковий нападник збірної Англії відзначив суддівство Монзуль.