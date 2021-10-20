Українка Монзуль отримала призначення на матч Ліги Європи

Деталі

Катерина Монзуль працюватиме на даному поєдинку головним арбітром. На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Віктор Матяш. Четвертий арбітр — Денис Шурман. Арбітр ВАА — Фелікс Цваєр (Німеччина), асистент арбітра ВАА — Микола Балакін (Україна).

Зауважимо, що зустріч відбудеться 21 жовтня на стадіоні “Вестштадіон” у Відні.

Нагадаємо

Зірковий нападник збірної Англії відзначив суддівство Монзуль.