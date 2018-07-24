Украинка Козлова вышла в 1/8 финала теннисных соревнований в Москве

Уроженка Николаева разобралась с итальянкой Мартиной Тревисани, которая стала одной из победительниц квалификационного турнира.



За один час и 29 минут проведенных на корте счет в двух сетах равнялся 6:3, 6:4. Также у нашей теннисистки 5/5 брейкпойнтов против 3/4 у итальянки.



Заметим, что во втором раунде украинка сыграет с победительницей матча француженка Ализе Корне (7 сеяная) - немка Лаура Зигемунд.



Напомним, что Козлова успешно преодолела и первый круг парных соревнований в России.