Украинка Козлова вышла в 1/8 финала теннисных соревнований в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Четвертая ракетка Украины Екатерина Козлова провела первую встречу одиночного разряда на турнире WTA International в Москве, передает УНН.
Уроженка Николаева разобралась с итальянкой Мартиной Тревисани, которая стала одной из победительниц квалификационного турнира.
За один час и 29 минут проведенных на корте счет в двух сетах равнялся 6:3, 6:4. Также у нашей теннисистки 5/5 брейкпойнтов против 3/4 у итальянки.
Заметим, что во втором раунде украинка сыграет с победительницей матча француженка Ализе Корне (7 сеяная) - немка Лаура Зигемунд.
Напомним, что Козлова успешно преодолела и первый круг парных соревнований в России.