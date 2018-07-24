Українка Козлова вийшла в 1/8 фіналу тенісних змагань у Москві

Уродженка Миколаєва розібралася із італійкою Мартіною Тревісан, яка стала однією із переможниць кваліфікаційного турніру.



За 1 годину та 29 хвилин проведених на корті рахунок в двох сетах рівнявся 6:3, 6:4. Також у нашої тенісистки 5/5 брейкпойнтів проти 3/4 в італійки.



Зауважимо, що у другому раунді українка зіграє з переможницею матчу француженки Алізе Корне (7 сіяна) – німкеня Лаура Зігемунд.



Нагадаємо, що Козлова успішно подолала і перше коло парних змагань у Росії.