Українка Козлова вийшла в 1/8 фіналу тенісних змагань у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Четверта ракетка України Катерина Козлова провела першу зустріч одиночного розряду на турнірі WTA International у Москві, передає УНН.
Уродженка Миколаєва розібралася із італійкою Мартіною Тревісан, яка стала однією із переможниць кваліфікаційного турніру.
За 1 годину та 29 хвилин проведених на корті рахунок в двох сетах рівнявся 6:3, 6:4. Також у нашої тенісистки 5/5 брейкпойнтів проти 3/4 в італійки.
Зауважимо, що у другому раунді українка зіграє з переможницею матчу француженки Алізе Корне (7 сіяна) – німкеня Лаура Зігемунд.
Нагадаємо, що Козлова успішно подолала і перше коло парних змагань у Росії.