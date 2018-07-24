Українка Козлова вийшла в 1/8 фіналу тенісних змагань у Москві

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Четверта ракетка України Катерина Козлова провела першу зустріч одиночного розряду на турнірі WTA International у Москві, передає УНН.

Уродженка Миколаєва розібралася із італійкою Мартіною Тревісан, яка стала однією із переможниць кваліфікаційного турніру.

За 1 годину та 29 хвилин проведених на корті рахунок в двох сетах рівнявся 6:3, 6:4. Також у нашої тенісистки 5/5 брейкпойнтів проти 3/4 в італійки.

Зауважимо, що у другому раунді українка зіграє з переможницею матчу француженки Алізе Корне (7 сіяна) – німкеня Лаура Зігемунд.

Нагадаємо, що Козлова успішно подолала і перше коло парних змагань у Росії.

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