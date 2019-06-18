Украинка Киченок нанесла поражение четырехкратной победительнице Олимпийских игр

В матче первого круга украинско-американский дуэт в составе Надежды Киченок и Абигайль Спирс обыграл Харриет Дарт из Великобритании и Винас Уильямс из США — 4:6, 7:6 (3), 10:7.

Кроме того первый матч провела и одесситка Даяна Ястремская. В матче первого круга китайско-украинский дуэт Ван/Ястремская обыграл первых сеяных — Габриелу Дабровски из Канады и китаянку Сюй Ифань — 6:4, 7:6 (4).

Заметим, что 39-летняя экс-первая ракетка мира Винас Уильямс четыре раза выигрывала “золото” Олимпийских игр.