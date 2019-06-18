Українка Кіченок завдала поразки чотирикратній переможниці Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок успішно стартувала в парному розряді на турнірі WTA Premier "Nature Valley Classic" в Бірмінгемі (Великобританія). Про це інформує Тенісний портал України, передає УНН.
У матчі першого кола українсько-американський дует у складі Надії Кіченок і Абігайль Спірс обіграв Харрієт Дарт з Великобританії і Вінас Вільямс з США – 4:6, 7:6 (3), 10:7.
Крім того перший матч провела і одеситка Даяна Ястремська. У матчі першого кола китайсько-український дует Ван/Ястремська обіграв перших сіяних - Габріелу Дабровські з Канади і китаянку Сюй Іфань - 6:4, 7:6 (4).
Зауважимо, що 39-річна екс-перша ракетка світу Вінас Вільямс чотири рази вигравала "золото" Олімпійських ігор.