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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинка Белова возглавила женскую сборную Польши по биатлону

Киев • УНН

 • 10912 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинская экс-биатлонистка Надежда Белова стала главным тренером женской сборной по биатлону. Об этом в своем Twitter написал бывший польский биатлонист Томаш Сикора, передает УНН.

Украинка Белова возглавила женскую сборную Польши по биатлону

“Надежда Белова — тренер польских биатлонисток. Отличные новости! Удачи, тренер!”, — написал Сикора.

Отметим, что Белова уже была тренером женской сборной Польши с 2002-го по 2011-й год, после чего тренировала молодежную сборную России. Затем она вернулась в Украину, возглавляла женскую команду, а после успешной Олимпиады в Сочи стала старшим тренером мужской украинской команды. В 2016-м году ее на этом посту сменил Юрай Санитра.

Заметим, что в качестве биатлонистки Белова становилась чемпионкой мира в составе СССР в 1986 году.

Напомним, что ранее ФБУ освободил от должности тренера женской сборной Украины Уроша Велепеца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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