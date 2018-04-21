Українка Бєлова очолила жіночу збірну Польщі з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Українська екс-біатлоністка Надія Бєлова стала головним тренером жіночої збірної з біатлону. Про це в своєму Twitter написав колишній польський біатлоніст Томаш Сікора, інформує УНН.
“Надія Бєлова — тренер польських біатлоністок. Відмінні новини! Удачі, тренер!”, — написав Сікора.
Відзначимо, що Бєлова вже була тренером жіночої збірної Польщі з 2002-го по 2011-й рік, після чого тренувала молодіжну збірну Росії. Потім вона повернулася в Україну, очолювала жіночу команду, а після успішної Олімпіади в Сочі стала старшим тренером чоловічої української команди. В 2016-му році її на цій посаді змінив Юрай Санітра.
Зауважимо, що в якості біатлоністки Бєлова ставала чемпіонкою світу у складі СРСР в 1986-му році.
Нагадаємо, що раніше ФБУ звільнила з посади тренера жіночої збірної України Уроша Велепеца.