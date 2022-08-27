Украинка Бех-Романчук завоевала "бронзу" на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинская прыгунка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую награду на этапе “Бриллиантовой лиги” в швейцарском городе Лозанна, сообщает УНН со ссылкой на информацию НОК Украины.
Детали
Так, бронзой в тройном прыжке пополнила свою медальную коллекцию в Лозанне действующая чемпионка Европы по этой дисциплине Марина Бех-Романчук.
Показав результат 14,31 м, украинка пропустила вперед лишь непревзойденную Юлимар Рохас из Венесуэлы (15,31) и двукратную вице-чемпионку мира Шанику Рикеттс из Ямайки (14,64).
Дополнение
Новоиспеченный бронзовый медалист чемпионатов мира и Европы Андрей Проценко получил "золото" этапа "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту.