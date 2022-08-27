Проценко здобув "золото" етапу "Діамантової ліги" в стрибках у висоту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Лозанні завершився 11-й етап престижної серії легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга", переможцем в секторі стрибків у висоту став бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи 2022 року українець Андрій Проценко, пише УНН.
Деталі
Проценку для "золота" вистачило 2,24 метра з першої спроби.
З таким результатом катарець Мутаз Есса Баршим став другим, американець Джувон Харрісон - третім.
Доповнення
Наступний етап "Діамантової ліги" пройде 2 вересня у Брюсселі.