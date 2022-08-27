Проценко получил "золото" этапа "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Лозанне завершился 11-й этап престижной серии легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига", победителем в секторе прыжков в высоту стал бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2022 года украинец Андрей Проценко, пишет УНН.
Детали
Проценку для "золота" хватило 2,24 метра с первой попытки.
С таким результатом катарец Мутаз Эсса Баршим стал вторым, американец Джувон Харрисон – третьим.
Дополнение
Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 2 сентября в Брюсселе.