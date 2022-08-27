Українка Бех-Романчук здобула "бронзу" на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українська стрибунка Марина Бех-Романчук завоювала бронзову нагороду на етапі “Діамантової ліги” у швейцарському місті Лозанна, повідомляє УНН з посиланням на інформацію НОК України.
Деталі
Так, бронзою у потрійному стрибку поповнила свою медальну колекцію у Лозанні чинна чемпіонка Європи у цій дисципліні Марина Бех-Романчук.
Показавши результат 14,31 м, українка пропустила вперед лише неперевершену Юлімар Рохас з Венесуели (15,31) та дворазову віцечемпіонку світу Шаніку Рікеттс з Ямайки (14,64).
Доповнення
Новоспечений бронзовий медаліст чемпіонатів світу та Європи Андрій Проценко здобув "золото" етапу "Діамантової ліги" в стрибках у висоту.