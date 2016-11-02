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15 марта, 19:03 • 115272 просмотра

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Украине в области геологии нужны инновации и поддержка собственного научного потенциала - А.Калашник

Украине в области геологии нужны инновации и поддержка собственного научного потенциала - А.Калашник

Киев • УНН

 • 14415 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Без поддержки и развития внутреннего научного потенциала идти вперед в развитии геологии и собственной уранодобычи невозможно. Об этом в комментарии УНН отметила доктор геологических наук Анна Калашник.

"Безусловно без науки движение вперед вообще невозможно, нужны постоянные технологические инновации. При СССР роль науки была достаточно большая и финансирование было должным. На сегодня, я знаю, что существуют проблемы с финансированием. И считаю, если не финансировать науку должным образом, то уже в ближайшее время это повлечет за собой негативные последствия.

Мы и так во многих сферах стали технически отставать. Например, в сфере геологии не предоставляется необходимое финансирование, то же касается и уранодобывающей промышленности", - отметила она.

Напомним, как сообщал УНН, игнорирование проблемы геологической науки грозит Украине потерей целых отраслей.

Украинские Национальные Новости

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