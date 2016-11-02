Україні у галузі геології потрібні інновації та підтримка власного наукового потенціалу - А.Калашник
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Без підтримки та розвитку внутрішнього наукового потенціалу йти вперед у розвитку геології та власного урановидобування, не можливо. Про це у коментарі УНН зазначила доктор геологічних наук Анна Калашник.
“Безперечно без науки рух вперед взагалі не можливий, потрібно постійні технологічні інновації. При СРСР роль науки була достатньо велика і фінансування було належним. На сьогодні, я знаю, що існують проблеми з фінансуванням. І вважаю, якщо не фінансувати науку належним чином, то вже найближчим часом це потягне за собою негативні наслідки.
Ми і так у багатьох сферах стали технічно відставати. Наприклад, сфері геології, не надається необхідне фінансування, те саме стосується і уранодобувної промисловості”, — зазначила вона.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ігнорування проблеми геологічної науки загрожує Україні втратою цілих галузей.