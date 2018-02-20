Украине необходимо имплементировать почти полсотни норм ЕС в транспортной сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Украине необходимо имплементировать 48 норм европейского законодательства в транспортной сфере. Об этом сказал на брифинге генеральный директор по вопросам мобильности и транспорту Европейской комиссии Хенрик Хололей, передает корреспондент УНН.
"Украина должна имплементировать 48 регуляторных документов европейского законодательства в транспортной сфере", - сообщил он.
В то же время Х.Хололей отметил, что поражен общей с Украиной повесткой дня по реформам в транспортной отрасли и теми преобразованиями, которые уже начались.
При этом он подчеркнул необходимость ускорения введения Украиной нужного законодательства в транспортной сфере.
Напомним, министр В.Омелян заявил, что соглашение "Укрзализныци" с General Electric подпишут до конца недели.